Quarantainehumor: de hele dag in je pyjama rondlopen

Er zijn 2 groepen mensen: de mensen die tijdens de quarantaine netjes hun kleding aantrekken en zelfs wat make-up aanbrengen. Dan is er ook nog de groep de mensen die lekker in hun pyjama rondlopen.

Ben je team pyjama? Waarschijnlijk heb je er dan zelfs 2: de dag- en nacht pyjama. De pyjama voor overdag is een kloffie die nét iets te mooi is om in te slapen en nog nét is geschikt om boodschappen in te doen. De pyjama die je ’s nachts in bed draagt, is een lekker comfortabel pak waar je de deur niet mee uit kunt. Misschien dat je partner je zelfs gek aankijkt als je meldt dat je even je pyjama gaat aantrekken. “Die heb je toch al aan?” Niet dus.