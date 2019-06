Ramen dicht: we krijgen een muggeninvasie

De komende tijd wordt het warmer buiten, maar blijft het ook regenachtig. En laten muggen dát nou erg fijn weer vinden.

Daarom wordt er nu al gesproken over een heuse muggeninvasie. Dat komt met name door de hoge luchtvochtigheid die wordt voorspeld: dat is ideaal voor de mug om eitjes te leggen en om te broeden.

Het wordt komende week zo rond de 20 graden: een perfecte temperatuur voor de Hollandse mug. Bereid je dus maar voor, want die muggenbulten heb je met deze plaag zó. Je ramen ’s avonds dicht doen is dus aan te raden.

Vrouwtjes

Er leven ongeveer 30 verschillende soorten steekmuggen in Nederland. Wist je dat overigens alleen de vrouwtjes ons prikken om bloed uit ons lichaam te zuigen? Hier halen ze eiwitten uit die nodig zijn voor de ontwikkeling van hun eitjes. De muggen vinden ons door onze lichaamswarmte en door de lucht die we uitblazen. Mannelijke muggen leven van nectar.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock