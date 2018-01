Politie waarschuwt baasjes van huisdieren voor rattengif

Vannacht zijn er in diverse tuinen ballen gevonden waarin rattengif is gekneed. Dieren die ervan eten kunnen eraan doodgaan, waarschuwt de politie in Hardenberg (Overijssel).

Dat geldt voor zowel honden als katten. Ook in het Brabantse Hoogerheide werden in korte tijd meerdere van dit soort ballen aangetroffen. Toen werd het gif vermengd met gehakt.

Als mijn man het niet had gezien, had de vier maanden oude Pukkie het niet overleefd.”

Het gif werd volgens het AD ontdekt toen een baasje zag dat haar hond iets blauws aan het opeten was. Bij de krant vertelt ze: “Mijn man heeft de mond van de hond opengedaan en alles daaruit gehaald. Ik vertrouwde het alleen niet, dus gingen we naar de dierenarts waar zijn maag werd leeggepompt. En daar zat dus nog gif in.

Door de dierenarts is vastgesteld dat het om rattengif gaat, vertelt de politie. “Wees dus alert!”

Bron: AD, politie. Beeld: iStock