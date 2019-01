Nederland kleurt wit: dít zijn de mooiste beelden van de sneeuw

Wij Nederlanders kunnen goed klagen over het weer, maar we zijn ook dol op grapjes over het weer én mooie foto’s van ons landschap. Zeker als het sneeuwt.

Op veel plaatsen in het land viel vandaag zo’n 2 tot 4 centimeter sneeuw. De temperatuur ligt momenteel rond het vriespunt en daarom blijft de sneeuw makkelijk liggen. En dat is te merken op Twitter en Instagram. De mooiste foto’s worden geplaatst van de Hollandse winterbui:

Dit bericht bekijken op Instagram Raadhuisstraat richting de Westerkerk ❄️☃️ #sneeuw #westerkerk Een bericht gedeeld door Michael Nagel (@nagelmichael) op 22 Jan 2019 om 6:22 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram #poelbos #zwartwitfotografie #sneeuw #canon200d #natuurfotografie #hobbyfotografie Een bericht gedeeld door Bymarjolein📷🌸 (@bymarjolein) op 22 Jan 2019 om 6:19 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Eindelijk! #winterwonderland #sneeuw #winter2019 #Terheijden Een bericht gedeeld door Eva (@evamariabaars) op 22 Jan 2019 om 6:17 (PST)

Rijkswaterstaat verwacht overigens een nog dikker pak sneeuw dan is voorspeld. Daarom is Rotterdam Airport momenteel dicht. Op Schiphol lijken de vertragingen door het winterse weer nog mee te vallen en vertrekken en landen vluchten gewoon.

Gelukkig kan er ook gelachen worden om de sneeuwval:

Bron: Twitter. Beeld: iStock