Online shoppen? Met deze app vind je de beste aanbiedingen 

Niets is fijner dan een goede aanbieding scoren. Het lijkt misschien lastig om te kopen wat je wilt in deze tweede lockdown, maar er blijft nog genoeg mogelijk! Met de app van Reclamefolder.nl wordt voordelig online shoppen een makkie.

Op de site en in de app vind je alle folders waar je doorheen wilt bladeren: van Albert Heijn tot Etos en van Hema tot Ikea. Ook is er steeds meer mode te vinden, zoals bijvoorbeeld Van Haren en Bristol. Je kunt heel simpel per categorie, winkel, product of merk zoeken. Wasmiddel nodig? Eérst Reclamefolder.nl checken. Voer ‘wasmiddel’ in bij de zoekfunctie en spoor de beste deal op.

Wat kun je nog meer met de Reclamefolder-app?

Je kunt de winkels op een door jouw gekozen afstand selecteren. Dat betekent dat je de lokale aanbiedingen zo in een paar klikken kunt bekijken. Daarnaast stel je in een handomdraai je favorieten in, zodat je een nieuwe folder van je favoriete retailer nooit meer misloopt. Een boodschappenlijstje maken is na het checken van de aanbiedingen ook zo gepiept. Zo heb je de hele winkelstraat in handen in één app.