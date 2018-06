Record: juni was in tijden niet zo droog als dit jaar

In geen jaren was het in juni zo droog als dit jaar. Sterker nog: in sommige delen van het land zal zeer waarschijnlijk een droogterecord gevestigd gaan worden.

Niet alleen was het deze maand warm, er viel ook nauwelijks regen. Alleen op 1, 7 en 8 juni vielen er regionaal flinke buien, meldt Weeronline. Op andere dagen viel er slechts wat lichte (mot)regen of bleef het helemaal droog. Gemiddeld over het land viel er deze maand 26 mm regen, tegen zo’n 68 mm normaal gesproken in juni. Daarmee is het sinds 1962 niet meer zo droog geweest. In dat jaar viel er slechts 21 mm.

Het westen, midden en zuiden van het land stevenen zelfs af op een droogterecord. Sinds de weermetingen in 1901 begonnen, is er nog niet zo weinig regen gevallen in deze regio’s. In Vlissingen viel deze maand zelfs maar 1 mm en waarschijnlijk blijft het daar ook bij. Ook in onder andere Eindhoven (9 mm), Schiphol (6 mm) en De Bilt (12 mm) staan records op het punt gebroken te worden.

Omdat de rest van de maand zeer waarschijnlijk zonnig en droog gaat verlopen, lijken de droogterecords al zeker. In sommige delen van het land zijn al maatregelen genomen. In Noord-Limburg mogen boeren bijvoorbeeld al een tijdje hun land niet meer beregenen, omdat dan de waterstand te veel zou dalen. De droogte kan ook leiden tot uitdroging en verzwakking van veendijken.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock