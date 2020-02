Let op: de meeste mensen recyclen dit afval al jaren verkeerd

Denk je goed bezig te zijn, blijkt dat je al jaren het afval verkeerd recycled. Afval scheiden is stiekem best ingewikkeld.

Met dit recycle-lijstje ga je gelukkig niet meer de fout in.

Koffie en thee

Gooi jij altijd je theezakjes of koffiepads bij het GFT? Dan ben je verkeerd bezig, want het hoort bij het restafval. In het filterpapier van koffiepads en in de meeste theezakjes is kunststof verwerkt. Losse koffie en thee hoort daarentegen wel in de GFT-bak. Dit mag je niet door de gootsteen spoelen.

Metalen verpakkingen

Lege drankblikjes, aluminium schaaltjes en bakken, metalen deksels, doppen en conservenblikken waar soep, knakworsten en kattenvoer inzitten: ze horen allemaal niet bij het restafval, maar bij het plastic. Spuitbussen als deo en slagroom horen wél bij het restafval.

Pizzadoos

Als je een pizza laat bezorgen is de doos vaak vettig en zitten er etensresten in. De doos moet daarom niet bij het papier, maar bij het restafval. De pizzadoos van een diepvriespizza mag wel in de papierbak.

Chipszak

Chipszakken hebben een aluminiumlaagje waardoor het niet bij plastic afval mag. De lege zak gooi je daarom bij het restafval. Dit geldt overigens ook voor kauwgomdoordrukstrips.

Drinkglas

Een kapot drinkglas samen met de wijnflessen in de glasbak gooien? Dat mag dus niet. Ovenschalen, wijnglazen, theeglazen en andere drinkglazen hebben een andere samenstelling die de glasrecycling verstoren. Je gooit het daarom bij het restafval.

Kartonnen koffiebeker

Wegwerpbekertjes van karton mogen niet bij het papier worden gegooid. Kartonnen koffiebekertjes hebben namelijk een plastic coating om de beker vloeistofdicht te maken. Hetzelfde geldt voor drinkkartons. Beide gaan in de plastic bak.

Ballonen

Hoewel ballonen op plastic lijken, gaan ze niet in de plastic bak. Feestje gehad? Gooi de ballonen bij het restafval.

Bron: Milieucentraal. Beeld: iStock