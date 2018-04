Hier worden we blij van: vanaf deze week liggen er red velvet-chocoladerepen in de Nederlandse supermarkten

Vroeger kon je in de supermarkt kiezen uit melk, witte en pure chocolade, maar tegenwoordig wordt chocolade gecombineerd met de gekste smaken. De een succesvoller dan de ander, maar van deze nieuwe smaak worden we wel heel blij.

Chocolademerk ‘Hands Off My Chocolate’ heeft namelijk het lekkerste nieuws van de dag: vanaf deze week voegen zij de smaak red velvet & witte chocolade toe aan hun assortiment. Of beter gezegd: een rode laag red velvet-chocolade bedolven met een laag witte chocolade. En dat smaakt precies zoals de populaire Amerikaanse taart.

Testen

Het merk liet verschillende nieuwe smaken testen door meer dan 100 mensen (waarom zijn wij niet gevraagd?) en deze smaak was verreweg het populairst. Proberen? De reep is vanaf nu onder andere verkrijgbaar bij Jumbo, Plus, Dirk, Deka, Spar, Jan Linders en in de webshop van het merk voor €1,99.

Beeld: Hands Off My Chocolate.