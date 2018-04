Binnenkort verkrijgbaar: verse friet met red velvet-saus (ja, écht)

Je zou denken dat we ondertussen al smaken friet wel hebben gehad, maar dan tóch weet iemand weer een nieuwe smaak te verzinnen die ons weet te verbazen.

Het chocolademerk ‘Hands Off My Chocolate’ en de ‘Frietboutique’ slaan de handen opnieuw ineen en introduceren het ‘frietje met redvelvet-chocolade’. Ja, je leest het goed: een portie verse friet met een saus van chocolade. Red velvet chocolade, om precies te zijn.

Limited edition

De friet met rode chocoladesaus is vanaf 1 mei verkrijgbaar bij Frietboutique in Amsterdam en Rotterdam voor €4,50. De snack is maar een maand lang verkrijgbaar, dus je moet er snel bij zijn.

Melkchocolade

Vorig jaar werkte de twee bedrijven ook al samen. Toen introduceerde ze het frietje met een saus van melkchocolade, maar dit jaar gaan ze dus nóg een stapje verder. Wat denk jij: het proberen waard?

