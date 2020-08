Reddingsbrigade waarschuwt opnieuw: “Niet verder dan tot de knieën in zee”

Dit weekend stierven 4 zwemmers als gevolg van de gevaarlijke stroming in zee. De reddingsbrigade had zondag een extreem drukke dag en moest 268 mensen uit het water vissen. 59 van hen had eerste hulp nodig. Reden te meer om vandaag nogmaals te waarschuwen voor de gevaarlijke omstandigheden.

Nederlanders zoeken massaal verkoeling met een plons in zee. Dat is echter niet zonder risico, bleek dit weekend opnieuw. De combinatie van wind en een sterke stroming levert levensgevaarlijke situaties op.

Vakantie in eigen land

De kustwacht merkt dat veel mensen vakantie vieren in eigen land. Veel van die toeristen zijn niet vertrouwd met de zee. Sommigen begrijpen ook niet dat een rode vlag, die gisteren op vele stranden wapperde, betekent dat de zee op dat moment levensgevaarlijk is.

Dat merkt ook de reddingsbrigade van Castricum. De Volkskrant liep een dag met hen mee. “Ik kan zwemmen, zeggen ze dan als we mensen aanspreken. Maar je zwemdiploma behaal je in een zwembad, dat is heel iets anders dan in open water zwemmen. De zee is altijd in beweging”, zegt postcommandant Bruno Molenaar tegen de krant.

Volgens zijn collega Daniël Kuijk is niet de zee, maar de mens zelf het grootste eigen gevaar voor zichzelf. “Dan hebben ze de hele dag op hun strandbed gelegen en 10 bier gedronken, en dan gaan ze voetballen met hun zoon en duiken ze daarna het koude water in. Vind je het gek dat je dan een hartaanval oploopt?”

Gele vlag

De reddingsbrigade vraagt mensen daarom niet verder dan tot hun knieën het water in te gaan. Ook dobberen op een luchtbed raden ze sterk af. Op het strand van Zandvoort en de omliggende stranden is inmiddels de gele vlag gehesen. Die betekent: pas op met zwemmen, het kan gevaarlijk zijn. Zwemmen in zee wordt op dit moment afgeraden.

Betekenis van de kleuren

Niet bekend met de betekenis van de verschillende kleuren vlaggen op het strand?

Rood-geel: De kustwacht is aanwezig. Er is een reddingspost en gekwalificeerde lifeguards houden de boel in de gaten.

Rood: Niet zwemmen, de zee is zeer gevaarlijk. Zwemmen, baden en andere activiteiten op het water worden sterk afgeraden.

Geel: Pas op met zwemmen, het kan gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten worden afgeraden en strandgangers wordt gevraagd waakzaam te zijn.

De oranje windzak: Pas op met zwemmen en maak geen gebruik van drijfmiddelen (luchtbedjes en dergelijke). Vaak wordt deze vlag gehesen bij een aflandige wind en/of stroming. Het is onveilig om met een drijfmiddel de zee in te gaan.

