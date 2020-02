De bijzondere reden dat storm Ciara in Duitsland Sabine heet

‘Tjiara’, ‘Keera’ of ‘Ki-ara’: waarschijnlijk heb je al veel verschillende uitspraken gehoord over de storm die het land momenteel flink bezighoudt. Stiekem weet jij ook wel dat dit niet bepaald de belangrijkste essentie van de gebeurtenis is, maar stiekem wil je het wel gewoon weten. Maar er is meer: in Duitsland heet Ciara Sabine.

Allereerst de uitspraak in Nederland: “Het is een Ierse naam, dus je spreekt ‘m uit als Keera. Zoals in ‘keren'”, aldus een woordvoerder van het KNMI. In Duitsland spreken ze vandaag over storm Sabine (uitspraak spreekt voor zich, nemen we aan). En daar is een bijzondere reden voor.

Sabine Kaufmann

Het is namelijk mogelijk om Duitsers lage- en hogedrukgebieden te ‘adopteren‘ (kopen, dus), zodat ze er hun eigen naam aan kunnen verbinden. Ene Sabine Kaufmann heeft het lagedrukgebied dat de huidige storm veroorzaakt ‘gekocht’, en dus komt de naam van de storm op Sabine uit.

Prijskaartje

Het adopteren van een lagedrukgebied kost 236,81 euro en voor een hogedrukgebied 355,81 euro. Hogedrukgebied is duurder omdat ze populairder zijn en langer zichtbaar blijven op de weerkaart, aldus het Duitse Instituut voor Meteorologie. Dat geld gaat vervolgens naar een goed doel.

De storm ziet er in Duitsland overigens gelijkwaardig uit. De Duitse weerdienst waarschuwt voor orkaanstoten van 120 km/u voor zondagavond- en nacht, en zal naar verwachting maandag enigszins verbeteren.

Bron: Met. Beeld: iStock