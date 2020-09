Likt je kat graag aan je haar? Dit is de (superlieve) reden

Katten wassen zich natuurlijk uitgebreid, maar krijg jij te pas en te onpas ook een ongevraagde wasbeurt? De reden waarom jouw kat jou ook likt, is eigenlijk heel lief.

Katten wassen niet alleen zichzelf, maar ook elkaar. En dan vaak de kop en schouders. Dat is volgens Praktijk voor kattengedrag sociaal gedrag dat ze laten zien wanneer ze zich veilig en prettig voelen in elkaars gezelschap en wanneer ze een band willen creëren. Dat leren ze al wanneer ze op jonge leeftijd door hun moeder worden gewassen. Niet alleen om schoon te worden, maar ook om genegenheid te tonen.

Sociaal gedrag van de kat

Helemaal niet gek dus als je kat ook jouw haar van een wasbeurt wil voorzien. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek dat dit ook echt heeft bevestigd, maar wetenschappers denken wel dat dit inderdaad een vorm van sociaal gedrag van katten is. Wanneer een kat je haar likt, is dat dus een teken van genegenheid en waardering. Dat kun je beantwoorden door het beestje te aaien. Likt je kat of poes je haar vaak nadat je je het hebt gewassen? Een andere verklaring is dat katten de geur van shampoo, bodylotion of een andere (hand)crème interessant vinden.

Stress of angst

Likt je poezenbeest je de laatste tijd ineens een stuk vaker? Stress of angst kan daar de oorzaak van zijn. Is er iets in huis veranderd? Achterhaal de oorzaak en zet het eventueel weer terug om stress te voorkomen. De dierenarts kan ook helpen om de oorzaak te achterhalen.

Vind je het niet prettig dat je kat je haar likt? Reageer dan niet meteen boos wanneer dat gebeurt. Omdat je kat dit juist goed bedoeld, kun je hem op dat moment beter afleiden dan straffen. Bijvoorbeeld met een speeltje of eten.

Bron: Praktijk voor kattengedrag. Beeld: iStock