Dít is de reden dat je kat graag uit de kraan drinkt

Drinkt jouw kat ook veel liever uit de kraan dan uit zijn eigen bakje? Dan is ‘ie niet de enige: de meeste katten geven namelijk de voorkeur aan de kraan. Maar waarom is dit eigenlijk zo? En kun je er wat aan doen?

Dat gelebber van je kat aan de kraan is niet alleen irritant, het is ook nog eens onhygiënisch. Toch doet je kat dit niet zomaar. De voorouders van jouw kat dronken namelijk vooral uit beekjes; stromend water dus!

Raar smaakje

Hierdoor kan het dus zo zijn dat je kat liever stromend water heeft dan stilstaand water uit een bakje. Maar er kunnen ook nog andere dingen meespelen. Zo drinken katten over het algemeen liever uit een metalen of keramisch bakje, dan bijvoorbeeld uit een plastic variant. Plastic kan namelijk voor een raar smaakje zorgen en daar moet je kat niks van hebben.

Ander bakje

Wil je dolgraag dat je kat weer uit z’n bakje drinkt? Kies dan voor een ovaal bakje in plaats van een ronde variant. Hierdoor raken zijn of haar snorharen de rand van de bak niet, wat fijner is. Ook doet een lage bak het beter dan een hoge bak.

Ideale ligging

Voor dé optimale drinkervaring van je kat kun je het bakje ook nog proberen te verplaatsen. Katten hebben hun waterbakje namelijk liever niet in de buurt van hun eten. Ook vinden ze het fijn om hun bakje minstens 30 centimeter van de muur te hebben. Zo kan hij achter z’n bakje gaan staan en de ruimte goed overzien.

