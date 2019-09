Dít is de reden waarom je op je werk meer snoept dan thuis

Een snoeppot die regelmatig gevuld wordt, traktaties van jarige collega’s en een vrijdagmiddagborrel met goedgevulde schalen vol bitterballen. Snoep jij ook veel meer op het werk dan thuis?

Maar waarom kunnen we op het werk de verleiding zo moeilijk weerstaan?

Snaaigedrag

Op het werk moet je veel meer lekkers proberen te weerstaan dan thuis. Uit onderzoek van de Stanford Universiteit in Californië blijkt dat snaaineigingen voornamelijk door onbewust gedrag worden uitgelokt. De ene keer heb je last van een overbelast brein en de andere keer ben je er met je gedachten even niet bij. In beide gevallen loop je dubbel zoveel risico op snaaigedrag.

Vet inslaan

Als je het druk hebt en veel dingen moet onthouden, raakt de neocortex (een bepaald deel van je hersenen) overbelast. Hierdoor neemt het oerbrein het tijdelijk over. En je oerbrein wil zoveel mogelijk vet en zoet inslaan voor schaarse tijden. Dus bij drukte is de kans groot dat je voordat je het doorhebt dat stukje taart van die jarige collega al achter de kiezen hebt.