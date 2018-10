Aha, dít is dus de reden waarom stofdoeken altijd geel zijn

Is het je ooit opgevallen dat zo goed als alle klassieke stofdoeken geel van kleur zijn? Dat is dus niet zomaar, daar zijn blijkbaar meerdere redenen voor.

De Brits zender BBC heeft onlangs een brief ontvangen van Dot Unwin (64). Zij vroeg zich namelijk al jaren af waarom stofdoeken altijd geel zijn. “Vaatdoeken en sponzen bestaan in alle kleuren van de regenboog, maar ik heb nog nooit een roze of blauwe stofdoek gezien”, zegt ze.

Katoenen broek

Volgens Beverly Lemire, docent materiële cultuur aan de universiteit Alberta in Canada, moeten we voor het antwoord op deze vraag naar China. “Vroeger werden broeken gemaakt van nankeen. Dit is een soort katoen dat een gele kleur heeft”, legt hij uit. “Als de broek in die tijd versleten was, werd-ie opgeknipt en gebruikt als poetsdoek.” Volgens het boek The Spinning World: the Global History of Textiles uit 2009 werd van de lapjes nankeen eind 1700 een echt product gemaakt. De kleur geel is toen behouden.

Boter, kaas en stofdoeken

Een andere expert zegt dat de de gele kleur van de stofdoek een link heeft met de productie van boter en kaas. “De doeken die vroeger werden gebruikt bij het maken van boter en kaas werden erna ingezet om schoon te maken”, vertelt iemand van de Royal Museums in Greenwich. “De kleur bleek echter zo populair dat wevers speciaal gele doeken begonnen te maken.”

Ziektevrij

Als je nog niet echt overtuigt bent door bovenstaande verhalen, dan zou je je kunnen aansluiten bij de volgende reden. Charles Ashbumer van het Flag Institute in Groot-Brittanië vermoedt dat er een link is tussen de zogenoemde Q-vlag en de kleur van het stofdoekje. Vroeger hing men een effen gele vlag op als het personeel aan boord van een schip ziek was en in quarantaine zat. “In moderne tijden geeft de vlag het tegenovergestelde aan: het schip is ziektevrij”, zegt hij. Deze vlag wordt nu nog maar zelden gebruikt, maar het is mogelijk dat mensen geel hierdoor associëren met een schone omgeving.

Er zijn dus meerdere redenen waarom stofdoeken geel van kleur zijn. Welke vind jij het meest logisch klinken?

BEKIJK OOK: Geen bezem vol (honden)haar en toch een stofvrije vloer? Het kan!



Bron: BBC. Beeld: iStock