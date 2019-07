De ietwat akelige reden waarom vers gemaaid gras zo lekker ruikt 

Over één ding lijkt het meerendeel van de mensheid het volmondig eens te zijn: de geur van vers gemaaid gras is zálig. Maar waarom ruikt het eigenlijk zo lekker? De reden is op zijn zachtst gezegd ietwat luguber.

Je zou vast allerlei verklaringen kunnen bedenken. Maar dat de reden voor de lekkere geur met gemak een scène uit een slechte horrorfilm zou kunnen zijn, had je vast niet zien aankomen.

Gemaaid gras

Houd je vast, want vanaf nu kijk je niet meer hetzelfde tegen dit ontspannen tuinklusje aan. Want wat blijkt? Wanneer je in de weer gaat met de maaimachine om je gazon weer aan kant te maken, maakt het gras zich klaar om het loodje te leggen. Het gras bereidt zich voor op de dodelijke aanval van de grasmaaier. En dat angstige proces zou dus voor die lekkere geur zorgen.

Angstzweet

Hoe dat kan? Wanneer gras beschadigd wordt door bijvoorbeeld insecten of – in dit geval – een grasmaaier, geeft het allerlei vluchtige organische stoffen af. Onder andere de stoffen methanol, ethanol, acetaldehyde en aceton komen vrij. Dit is om de aanvaller af te schrikken en hopelijk weg te jagen. De intense geur die er ontstaat zou je kunnen vergelijken met angstzweet van mensen.

Averechtse werking

De geur komt al vrij nadat je slechts een paar minuten met de grasmaaier in de weer bent geweest. Hoewel het plan van de graspollen dus is om de maaimachine af te schrikken, werkt het bij ons mensen averechts. Want wij zijn het allemaal eens: er ruikt bijna niets lekkerder dan vers gemaaid gras.

