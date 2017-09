6 redenen waarom je naar Andalusië moet (+win een reis!)

Andalusië is een van de mooiste regio’s van Zuid-Spanje. Je vindt er schattige bergdorpjes, uitgestrekte stranden, sfeervolle binnensteden en indrukwekkende bouwwerken. Ook voor het heerlijke Spaanse eten zit je goed in Andalusië. Een reis naar dit prachtige gebied kun je nu winnen met Libelle en Corendon! Hieronder 6 redenen waarom je naar Andalusië wilt.

1. Zon

In Andalusië schijnt de zon het hele jaar door. Daar dromen we alleen maar van hier in Nederland. In de zomer kan het er ook behoorlijk heet worden. De temperaturen liggen dan tussen de 35oC tot 40 oC Gelukkig zorgt de zee voor de nodige verkoeling. Ideaal weer voor een heerlijke strandvakantie. De temperaturen verschillen wel van stad tot stad. Ook in de winter zijn de temperaturen nog prima, tussen de 15oC en 20oC.

2. Het heerlijke eten

Andalusië staat ook bekend om het heerlijke eten. Spaanse tapas komen uit deze streek. In alle dorpen en steden zijn wel gezellige tapasbarretjes te vinden. In veel steden krijg je zelfs een gratis tapa wanneer je iets te drinken besteld. Iedere provincie heeft een eigen specialiteit. Geniet van heerlijke chorizo, patatas bravas, albondiga’s en boquerones. Niet alleen de tapas zijn heerlijk, ook de plaatselijke vis is een aanrader. Omdat Andalusië voor een groot deel aan zee ligt, kun je bijna overal de lekkerste vis bestellen.

3. Sfeervolle steden

Behalve goed weer en lekker eten biedt Andalusië ook geweldige steden .Velen hiervan staan op de Werelederfgoedlijst. In de steden vind je namelijk talloze historische monumenten. Sevilla, Granada en Malaga zijn voorbeelden van steden in Andalusië die zeker het bezoeken waard zijn. Je vindt er prachtige architectuur maar ook gezellige steegjes, winkeltjes en barretjes. Met een stadsgids kun je de stad verkennen.

4. Witte dorpen route

Naast de prachtige steden, staat Andalusië ook bekend om de witte dorpen die fel afsteken tegen de groene bergen. Deze dorpen kun je bezoeken door de witte dorpen route te volgen. Deze route kun je op verschillende manieren rijden. Het is aan te raden om te beginnen in Acros de la Frontera en door te rijden richting Ronda. Tijdens de route kun je genieten van de Spaanse cultuur. Bezoek bijvoorbeeld een wijngaard of waan je in het verleden in Ronda.

5. Uitgestrekte stranden

De stranden in Andalusië zijn ook zeker een bezoekje waard. Er zijn genoeg stranden die je kunt bezoeken. Het zuiden van Andalusië ligt namelijk geheel aan de kust. De kustlijn is maar liefst 800 kilometer lang. Genoeg strand dus! De bekende Costa del Sol hoort ook bij deze regio, maar het is heel begrijpelijk dat je deze drukte liever wilt vermijden. Rustige stranden zijn hier ook genoeg te vinden. Voor een heerlijke (rustige) duik in de Middellandse zee kun je bijvoorbeeld naar Zahara de los Atunes of Tarifa gaan.

6. Adembenemende natuur

Niet alleen de stranden zijn prachtig, ook de rest van de natuur is adembenemend. Je vindt er de meest fantastische berglandschappen en meren. Een bergwandeling maken is dan ook een aanrader. Je kunt de Caminito del Rey bewandelen. Ooit was dit het gevaarlijkste wandelpad ter wereld, maar het pad is sinds 2015 flink opgeknapt. Geniet van de prachtige ongerepte natuur om je heen en de indrukwekkende panorama’s. Voor de avonturiers is er ook genoeg te doen: paragliden, bergbeklimmen of snowboarden.

Ben je na het lezen van deze redenen helemaal om? Corendon biedt een mooie reis naar Andalusië. Je kunt er verblijven in het 5-sterrenhotel Marble AMA Andalucia, met o.a. zwembaden, een spa & wellness center, een jacuzzi, een golfbaan én een entertainment- en animatieprogramma: kortom, alles wat je op je vakantie kunt wensen.

Beeld: Corendon