We leven nu al heel wat maanden in dit ‘nieuwe normaal’. Thuiswerken is de norm en we zitten regelmatig met het gezin in quarantaine. Natuurlijk kijken we uit naar het moment dat we dit allemaal achter ons kunnen laten. Maar eigenlijk zitten er stiekem ook wel voordelen aan zoveel thuis zijn.

Tijdens de pauze naar buiten

Is het je opgevallen dat je de laatste tijd steeds meer naar buiten gaat? In het weekend maar ook tijdens je pauze. Even een frisse neus halen, de hond uitlaten en wat vitamine D opsnuiven. Hartstikke gezond. Stiekem gaan we deze wandelingetjes best wel missen straks.

Een lekkere lunch

Normaalgesproken nemen we een boterham met kaas mee naar ons werk. Best lekker natuurlijk. Maar van de lunch thuis maken we nét wat meer werk. Af en toe is het namelijk gewoon goed om jezelf even te verwennen.