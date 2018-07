Waar is de Hollandse regen? 2018 hoort bij 5% droogste jaren ooit gemeten

Misschien is het je opgevallen toen je op de fiets zat: het was droog. En gisteren ook al. En die hele week daarvoor ook al.

Dat het zomer is in ons land en dat het buiten warm is, zo eind juni en begin juli, dat is niets nieuws.

Maar dat het zo ontzettend weinig regent, is bijzonder. Gemiddeld over het land is er een neerslagtekort van 155 millimeter. Daarom hoort 2018 vanaf vandaag officieel bij de 5% droogste jaren sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906. Het houdt in dat het slechts in 5% van alle jaren tot nu toe, het maar in 5% van de gevallen net zo droog was als vandaag, op 2 juli. En die records gaan de komende dagen nog meer gebroken worden, want het blijft zeker tot 22 juli zomers, droog en warm in ons land.

En omdat er de komende dagen ook geen regen is voorspeld, stijgt het neerslagtekort naar 210 millimeter. Sinds 14 juni heeft het bij het weerstation in De Bilt niet meer geregend. Ongelooflijk, iets wat ongekend is voor ons immer regenachtige landje.

Het neemt ook gevaren met zich mee, dat intense zomerweer. Jij ligt misschien lekker te zonnen, maar de natuur brandt langzaam weg. In ons land is de natuur niet gebouwd op zulk droog en heet weer. Vooral in het oosten, zuiden en in Noord-Holland is een verhoogde kans op natuurbranden.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock