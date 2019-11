Regen, hagel, onweer en gladheid: het wordt bar en boos op de weg

Iedereen die vanavond de weg op moet, opgepast: het belooft een pittige avondspits te worden. Meteorologen verwachten regen en hagel met kans op onweer en windstoten.

Een gebied met regen trekt op dit moment van west naar oost. Later vandaag groeit de regen uit tot flinke buien. Dat is niet het enige: we moeten ons ook voorbereiden op hagel, onweer en windstoten. De temperatuur loopt maandag op tot 7 graden. De verwachting betekent dat met name automobilisten moeten oppassen. Door de hagel kan het in de staart van de avondspits lokaal glad worden.

Dinsdagochtend

Na de avondspits zijn de barre omstandigheden nog niet voorbij. Dinsdagochtend moet het verkeer opnieuw rekenen met onstuimigheden en verraderlijke gladheid. De buien zijn dan opnieuw pittig en gaan gepaard met onweer.

Koude bovenlucht

De misère hebben we te danken aan de koude bovenlucht. Daardoor ontstaat een onstabiele atmosfeer met onweer en hagel. Deze weersomstandigheden blijven tot ongeveer woensdag van kracht. Daarna wordt de lucht op grote hoogte minder koud en neemt de intensiteit van de buien af. Voor nu is het in ieder geval oppassen geblazen.

Bron: AD. Beeld: ANP