Regen of toch nog sneeuw? Zó zal het weer er in februari uitzien

Denk je aan februari, dan denk je waarschijnlijk aan een dik pak sneeuw. En schaatsen, warme chocolademelk en sneeuwpoppen maken. Helaas zal de winter in 2020 minder van dat alles zijn.

Yannick Damen van Weeronline vertelt: “Voor winterliefhebbers zijn het zware tijden. Ook in februari is de kans namelijk klein dat het nog écht winter wordt.”

Vergelijkbaar met januari

Het weer in februari lijkt volgens de meteoroloog een beetje op dat van januari. De temperatuur komt dagenlang boven 10 graden uit (terwijl dit normaal gesproken overdag zo’n 6 graden is), het is grijs en het is regenachtig.

Vriezen gaat het nog wel doen: vooral halverwege de maand. Nachtelijke temperaturen rond het vriespunt zijn dan heel normaal en overdag zal de temperatuur iets boven nul liggen, met veel kans op mist.

Sneeuwpret blijft uit

En hoe zit het dan met de sneeuwval? Damen vertelt: ‘Mogelijk komt de wind een aantal dagen uit het noordwesten, wat winterse buien op kan leveren.” Met een beetje geluk valt er een keer (natte) sneeuw, maar ook die kans is gering. Laat staan dat het blijft liggen overdag. “Noorden- of oostenwinden lijken deze februarimaand uit te blijven. Daardoor kan koude poollucht ons land niet bereiken.” Resultaat: de schaatsen kunnen hoogstwaarschijnlijk in het vet blijven.

De gemiddelde maandtemperatuur komt uit op 4,5 graden. Dat is bijna anderhalve graad warmer dan de gebruikelijke 3,3 graden. Regen komt er nog wel (natuurlijk, we hebben het hier over Nederland), een normale hoeveelheid van 55 mm.

Sneeuw of niet, koud is het in ieder geval wel. Dat betekent dat we de vogeltjes best een handje mogen helpen met het overwinteren. Libelle’s Tuinvlogger Loes vertelt hoe:

Bron: Weeronline. Beeld: iStock