Na regen komt zonneschijn: aan het einde van deze week tóch nog lekker weer

Ben je door het regenachtige begin van oktober spontaan in een herfstdip beland? Dan hebben we goed nieuws: aan het einde van deze week breekt de zon toch nog even door en kun je genieten van heerlijke temperaturen.

Maar voordat het zo ver is, moet je nog even wat buien doorstaan.

Flinke regenbuien

Zo komt de temperatuur vandaag niet boven de dertien graden uit en wordt het dinsdag helaas niet veel beter. Vooral dinsdagochtend krijgen we te maken met wat flinke regenbuien, maar aan het einde van de middag klaart het gelukkig nog een beetje op. Verwacht er niet teveel van, want de temperatuur komt alsnog niet boven de veertien graden.

Stijgende temperaturen

Vanaf woensdag wordt het in de meeste delen van Nederland weer wat beter. In het noordoosten en oosten van het land is het wisselvallig, maar in de rest van het land laat de zon zich regelmatig zien en blijft het zo goed als droog. De temperatuur stijgt zelfs ietsje: naar zestien graden, een normale temperatuur voor de tijd van het jaar.

Zonnig weekeinde

En hoe dichter we bij het weekend komen, hoe warmer het wordt. Donderdag en vrijdag loopt de temperatuur lekker op en kan het plaatselijk zelfs twintig graden worden. Perfect terrasjesweer, dus! Toch is het niet heel slim om nog naar een korte broek te grijpen. Ondanks de hoge temperaturen blijft het bewolkt en kan het flink gaan waaien.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock

