Regen en zware windstoten: het lijkt de komende week wel herfst

Slecht nieuws voor alle carnavallers én iedereen die na de mooie dagen had gehoopt op lenteweer: komende dagen worden kletsnat. Bovendien gaat het hard stormen.

Zondag is het grijs en vallen in het hele land buien, meldt Weeronline. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en waait het aan de kust krachtig tot hard. Wel is het met 9 graden vrij zacht. Gelukkig voor alle zuiderlingen neemt de neerslag in het zuiden in de loop van de dag af. In de middag zijn er ook droge perioden en kan zelfs de zon zich nog even laten zien.

Stormachtig

Dat duurt helaas niet lang, want komende nacht trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Aan de kust wordt het stormachtig met windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Ook in de rest van het land wordt het tot en met morgenochtend onstuimig. Vooral in het noorden kan het tot in de middag blijven stormen. Opnieuw is er in het midden en zuiden meer kans op zon.

Mix

Ook de rest van de week zijn er veel stapelwolken en enkele buien. Dinsdag neemt de kans op storm af en laat de zon zich steeds wat vaker zien. Het word zo’n 8 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Woensdag en donderdag hebben we een mix van wolkenvelden, zon en buien. Al met al niet het beste weer voor de carnavallers, maar die laten zich vast niet tegenhouden door een buitje meer of minder.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock