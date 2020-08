Dag hittegolf, hallo herfst: storm en regenachtig weer verwacht

De jurkjes en badpakken mogen de kast weer in en de ventilatoren kunnen uit. De hittegolf is nu écht voorbij. Sterker nog: de herfst komt ons alvast begroeten met koeler, regenachtig weer.

En wie weet zelfs storm.

Advertentie

Afkoelen

De regionale hittegolven in het zuiden van het land zijn nu ook officieel voorbij. De komende periode kunnen we geen extreme hitte meer verwachten. Het wordt de aankomende dagen maximaal 22 graden. Even afkoelen na de afgelopen periode dus.

Zondag

Zondag begon de dag met regen en voelde het buiten fris aan. In de middag wordt het langzaam droger en is hier en daar wat on te zien. Ook zal de stevige wind van zaterdag afnemen. Een milde zondagmiddag staat dus op de planning met temperaturen rond de 21 graden.