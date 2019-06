Haal die regenjas maar weer tevoorschijn: slecht weer op komst

Heb jij ook zo heerlijk genoten van de zonnestralen en fijne temperaturen zaterdag en zondag? Hopelijk wel, want de komende dagen mag je regenjas weer uit de kast: er zijn flink wat druppels op komst.

Wisselvallig

Als we de voorspellingen moeten geloven, staat ons een wisselvallige week te wachten. Bijna elke dag kunnen er (plens)buien vallen. Minder fijn voor liefhebbers van de zon, maar na zo’n droog weekend kan een beetje regen voor de natuur geen kwaad.

Hagel, onweer en wind

Er worden niet alleen forse buien door het hele land, maar ook harde windvlagen en broeierige temperaturen verwacht. Lokaal is er ook kans op een hagelbui met onweer. Maar eerst krijgen we te maken met windvlagen die de 120 kilometer per uur kunnen aantikken.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock