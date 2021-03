Haal je regenjas maar uit de kast: veel regen op komst

Hoewel we al even van de lente hebben kunnen proeven, kunnen we komende week toch weer heel andere weersomstandigheden verwachten. De zon maakt (helaas) plaats voor een hoop wolken, mét de bijkomende regen. Haal die regenjas maar weer uit de kast, dus.

Vanaf woensdag zal het zelfs herfstachtig aanvoelen.

Boeren en natuurorganisaties zullen hier blij mee zijn, want er is vanaf woensdag flink wat regen voorspelt. En dat zal komen in combinatie met harde wind, het lentegevoel zal komende week weer even ver te zoeken zijn. Vanaf maandag zal het weer omslaan, verwacht meteoroloog Philippe Schambergen van Buienradar. Hij vertelt: “In de avond gaat het regenen, maar daar zullen veel mensen door de avondklok weinig last van hebben.” Ook voorspelt hij dat het dan nog wel mee zal vallen met de wind.

Dinsdag krijgen we nog wat zon en wordt het een ‘aardig dagje’ wat het weer betreft. Hier en daar een bui, maar meer dan dat zal het niet worden.

Woensdag

Vanaf woensdag gaat het roer om: “Dan is het bewolkt en gaat het in de loop van de middag vanuit het westen stevig regenen, vooral ’s nachts.” En donderdag komt daar nog een tandje bij. De wind zal dan toenemen tot windkracht 5 of 6 in het binnenland, met windstoten van zo’n 75 kilometer per uur. Vooral aan de kust en in het Waddengebied wordt het uitkijken geblazen, hier wordt windkracht 8 verwacht, met nog hardere windstoten.

Regen

We kunnen vanaf woensdag en volgende week maandag héél veel regen verwachten volgens Schambergen. “Tussen woensdag en volgende week maandag valt er lokaal tot 40 millimeter regen, dat is meer dan de helft van wat er normaal valt in de hele maand maart.”

Hoewel de meeste mensen zullen hopen dat we het ergste voor de rest van de maand maart dan maar alvast gehad hebben, zijn de boeren wél blij met deze voorspelling. “Voor de natuur is dit veel beter”, legt Schambergen uit. “De voorgaande jaren waren heel droog, mede door een droog voorjaar. Dit jaar was de sneeuw al goed voor de grondwaterstanden, en ik denk dat boeren en natuurorganisaties blij zijn dat er nu nog wat water bijkomt.” Alles wat nu valt, is mooi meegenomen volgens Schambergen.

Regenjas

Nog snel even een regenjas scoren? We hebben een paar praktische jassen voor je op een rijtje gezet:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty Images.