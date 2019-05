Regent het op vakantie? Dít hotel in Italië betaalt alle verblijfskosten terug

Als je voor een zon-, zee- en strandvakantie afreist naar het buitenland, is het natuurlijk zonde als het daar de hele dag regent. Dit Italiaanse eilandje heeft dé oplossing.

Er is één ding waar je op vakantie weinig over te zeggen hebt en dat is het weer. Nou ja… behalve als je verblijft op het Italiaanse eiland Elba.

Elba No Rain

Het eilandje Elba ligt voor de kust van Toscane en daar zijn de hoteleigenaren zo overtuigd van de zon dat ze bereid zijn alle toeristen hun geld terug te geven als het tijdens hun vakantie regent. De campagne heet ‘Elba No Rain’ en is begin mei gelanceerd. Alle hotels beloven hun gasten het volledige verblijf te vergoeden wanneer het tijdens hun reis op een willekeurige dag meer dan 2 uur aan één stuk door regent.

Kleine lettertjes

Dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, maar je moet wel even rekening houden met de kleine lettertjes. Het aanbod is van toepassing tot 31 mei en vervolgens van 15 september tot 31 oktober 2019. Het telt alleen als het meer dan 2 uur lang regent tussen 10.00 en 20.00 uur en de kosten voor het ontbijt en diner krijg je niet terug. Maar dan nog klinkt deze belofte best goed, toch?

Zonnig eiland

Op Elba regent het niet vaak. Dit komt doordat het een relatief klein eiland is en een wolk door de sterke wind snel overwaait. “In de laatste 5 jaar in april en mei hadden we slechts 2 dagen met meer dan 2 uur regen overdag”, vertelt Claudio Della Lucia, een van de toeristenmanagers op het eiland. Dus zoek je nog een leuk vakantieadresje? Het zonnige Italiaanse eiland Elba ligt op je te wachten!

Bron: The Independent. Beeld: iStock