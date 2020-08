Doei hitte: dit weekend gaat het (eindelijk) regenen

Tijdens de hittegolf van de afgelopen weken hoopten we massaal op een fris briesje of een spatje regen. Maar een complete weeromslag bedoelden we nou ook weer niet. Toch is het gedaan met het warme weer: er is regen op komt.

Met zelfs kans op hagel. Hallo herfst?

Het was peentjes zweten tijdens de hittegolf vorige week. Maar nu wordt ons landje sneller dan gedacht geteisterd door regen en veel koudere temperaturen. Vrijdag is het nog zomers warm met 26 tot lokaal 30 graden, maar vanaf zaterdag daalt de temperatuur flink.