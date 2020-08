Zo reinig je je hoofdkussen na een zweterige nacht

De hittegolf is het land nog niet uit. Dat betekent: zweterige nachten. Gelukkig kan je beddengoed gewoon in de was. Maar wat doe je met je hoofdkussen? Nou, reinigen. En wel zo!

Check wel van tevoren even wat voor soort kussen je hebt.

Schilfers en schimmels

Met een schone hoes eromheen lijkt je kussen lekker fris. Maar vergis je niet. Los van het zweet dat in je kussen blijft zitten na een warme nacht, zit een hoofdkussen ook nog eens vol met huidschilfers en huisstofmijt. Daarbij kunnen er maar liefst 16 verschillende schimmels opgehoopt zitten in de stof.

Twee maanden

Het beste is om je hoofdkussen eens in de twee maanden te wassen. Het maakt je kussen niet alleen lekker fris en haalt alle vieze geurtjes en vlekken eruit, maar zorgt er ook voor dat je kussen langer mee gaat.

Materiaal

Maar hoe doe je dat nou? Dat ligt helemaal aan het materiaal van jouw kussen. Check dus altijd eerst even waar jouw kussen van gemaakt is, en lees hier wat je vervolgens moet doen.

Donzen en synthetische hoofdkussens

Goed nieuws! Deze zijn namelijk het makkelijkst te reinigen. Je stopt hem namelijk gewoon in de wasmachine. Haal de slopen eraf en voeg een klein beetje wasmiddel toe. Vervolgens kun je het kussen op 60 graden wassen. Om ervoor te zorgen dat er geen restjes wasmiddel in het binnenste van je kussen blijven zitten, moet je als het wasprogramma is afgelopen nog een extra keer spoelen.

Vervolgens laat je je kussen drogen. Dat kan buiten, maar ook in de wasdroger. Gebruik hiervoor het laagste programma. En tip: voeg wat tennisballen toe in de wasdroger. Deze kloppen je hoofdkussen lekker op. Als het kussen nog altijd een beetje vochtig uit de wasdroger komt, laat hem dan nog even nadrogen. Ga er pas op liggen als alles droog is, om nieuwe schimmels te voorkomen.

Veren hoofdkussen

Je zou denken dat deze kussens ook prima in de wasmachine kunnen, maar niets is minder waar. De veren plakken in de warme, natte machine namelijk aan elkaar vast. En dat ligt zeker niet lekker. Veren kussens kun je dan ook het beste niet zelf reinigen, maar naar de stomerij brengen. Dat scheelt jou weer een hoop gedoe, toch?

Traagschuim hoofdkussen

Deze soort kun je het best met de hand wassen. Dompel het hoofdkussen onder in een teil met warm water en een beetje wasmiddel. ‘Masseer’ het kussen onder water en knijp hiermee alle viezigheid uit de stof.

Vervolgens spoel je het kussen af onder de kraan en laat je hem ergens drogen. Ga er pas op liggen als het kussen helemaal gedroogd is.

Fijn dat je weet wat te doen na een warme nacht. Maar het liefst heb je het natuurlijk gewoon lekker koel! Probeer daarom deze tip eens uit vannacht.

