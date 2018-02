Binnenkort reis je binnen 4 uur van Londen naar Amsterdam voor 40 euro

Een weekendje shoppen in Londen op je wensenlijstje? Dan kun je vanaf april beter met de trein gaan!

Ja, met het vliegtuig ben je ook binnen een uur in Londen, maar tel daar de wachttijd op het vliegveld (minimaal 2 uur) bij op en de tijd die je nodig hebt om van het vliegveld in de stad te komen (minimaal 1 uur) en je bent minstens 4 uur verder.

3 uur en 41 minuten

Dan kan je dus beter voor de trein kiezen: vanaf 4 april gaat de hogesnelheidstrein Eurostar namelijk in 3 uur en 41 minuten van het centrum van Londen naar Amsterdam rijden. En dat is toch een stuk minder gedoe dan wanneer je gaat vliegen. Je gaat zitten in de trein en je stapt in Londen uit.

Prijzen

En er is nog beter nieuws: de trein wil gaan concurreren met het vliegtuig en biedt daarom ook al prijzen aan vanaf 40 euro voor een enkele reis.

Voor de echte snelle reis moeten we echter nog even geduld hebben tot eind 2019. Tot die tijd is alleen de terugreis van Londen terug naar Amsterdam zo snel. Op de heenreis moet je voorlopig nog overstappen op Brussel-Zuid. Daarmee is de reistijd op de heenweg zo’n 5 uur. Maar dan kun je mooi ook even een kopje koffie in Brussel drinken, toch?

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.