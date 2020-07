Rekening van Spaans restaurant vliegt om bijzondere reden het internet over

Het is algemeen bekend dat de salarissen in de horeca niet bijster hoog zijn, en dat personeel het vaak moet hebben van de fooi. Een restaurant in Murcia speel daar slim op in en probeert haar klanten in elk geval met een dikke glimlach (en hopelijk een fijne fooi) de rekening te laten betalen.

Hoe? Door een bijzondere toevoeging op de bon.

Max van Liemt ontving de kassabon enkele maanden geleden tijdens een trip in het Spaanse plaatsje. “Kwam de bon zojuist weer tegen. Een mooi voorbeeld hoe je klanten positieve ervaringen met een zeer beperkt budget kan bieden”, schrijft hij. Op social media zorgt de bijzondere actie van restaurant La Tapeoteca in elk geval voor veel lof.