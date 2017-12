4x relaxen tijdens de feestdagen

De gourmet- en broodbestellijst zijn afgeleverd bij de slager en bakker. Het zweet staat op je rug voor passende kerstcadeaus in stijl. En tussen alle bedrijven door ook nog een nieuwe feestoutfit gescoord. Herkenbaar? Dan heb je wel een relaxdag verdiend. Vier heerlijke ideeën.

Aan de pré-kerstborrel

Trommel je beste vriendin op om de stad in te gaan voor een lekker wijntje. Of naar die heerlijke oude dorpskroeg – kan natuurlijk ook. Dubbel gezellig: behalve een goed gesprek en een ontspannen middag heb je ook nog dat fijne ‘feestdagen’-gevoel. De belofte dat er nog meer fijne dagen volgen – na deze dan.

Stoom afblazen

Ja, plan ‘m maar in: een dagje sauna. Een scrub in de hammam, stomend bubbelbad, de lome warmte in de stiltesauna, met tussendoor een heerlijke salade en frisse yoghurtshake. Alleen de gedachte al haalt je stresslevel naar beneden. Heb je je agenda al gepakt?

Vredige massage

Écht geen tijd voor een uitgebreide saunadag? Boek een massage. Dat doet je spieren goed na al dat geren en gevlieg. En het bereidt ze voor op de – vaak ook hectische – feestdagen. Door een massage neemt bovendien het hormoon oxytocine toe en dat stimuleert een vredig en rustig gevoel. Kun je met kerst best gebruiken.

Fijn cocoonen

Ofwel: je simpel in huis terugtrekken om te ontspannen. Mobiele telefoon uit, huispak aan, kop thee erbij en een paar uur de tijd nemen om dat goede boek te lezen. Ja, die van 300 pagina's.