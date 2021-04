Bij de zomertijd denk je niet snel meer aan sneeuw, en toch was het de afgelopen dagen af en toe weer wit in Nederland. Dat koude weer blijft helaas nog even.

Het blijft de komende dagen met 4-5 graden koud voor deze tijd van het jaar. De winterse buien en de noordwestenwind maken de gevoelstemperatuur ijskoud. Later deze week stijgt de temperatuur weer wat en gaat de zon meer schijnen, maar blijft het koud voor begin april.

IJskoude gevoelstemperatuur en sneeuw

Begin april ligt de temperatuur gemiddeld gezien rond de 11-14 graden. Daar zitten we met een middagtemperatuur van 5 graden deze week dus flink onder. Door de wind is de gevoelstemperatuur zelfs -1 tot -4 graden. In combinatie met buien met regen, hagel en natte sneeuw nodigt het niet echt uit om naar buiten te gaan. Woensdagochtend kan het lokaal zelfs echt wit zijn als we wakker worden. Plaatselijk kan er 5 centimeter sneeuw vallen.

Meer zon

Later in de week stijgt de temperatuur naar 9 tot 12 graden. Dat is nog steeds een beetje fris voor deze tijd van het jaar, maar met wat meer zon is het al een stuk aangenamer dan aan het begin van de week. In het weekend neemt de kans op buien helaas alweer toe.

Bron: Weeronline.nl, Omroep Gelderland. Beeld: ANP