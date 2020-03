Lief initiatief: restaurant plakt foto's van adoptiehonden op pizzadozen

Een pizzeria in New York is een bijzondere samenwerking aangegaan. Namelijk met een dierenadoptiebureau. Het resultaat? Op elke pizzadoos een foto van een adoptiehond.

Op Facebook laat het adoptiebureau zien hoe dat eruit ziet. Ze schrijven: “We zijn zo blij om te kunnen vertellen dat we vanaf nu samenwerken met Just Pizza & Wing Co. Armherst en dat zij ons helpen om de asielhonden een thuis te geven. Voortaan zie je een lief gezicht op je pizzadoos!”

Advertentie