Dag natte dagen: tóch nog een restje nazomer op komst

Momenteel kun je amper de deur uit zónder een plu of een regenjas aan. Want het is écht herfst.

Of toch niet? Er lijkt namelijk een heel klein restje nazomer onze kant op te komen.

Richting volgend weekend lopen de temperaturen weer een beetje op en kan het zonniger worden. Het wordt wellicht wel weer 20 graden. Dit weekend is er nog weinig van te merken, want het gaat alleen maar meer en harder regenen, de komende paar dagen. Maar dan slaat het om.

Jas weer uit

Er komt warmere lucht richting Nederland en zondag kunnen we in het zuiden van het land zelfs de 20 graden aantikken. En misschien wel nóg fijner om te weten: het blijft droog komend weekend. Nu nog even door de plassen banjeren, maar volgende week is het écht beter weer. Het is wel verstandig om je jas mee te nemen, ook al schijnt overdag het zonnetje. De nachten worden namelijk steeds kouder: het wordt makkelijk onder de 10 graden.

Bron: Weer Plaza. Beeld: iStock