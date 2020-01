Driewerf hoera: reuzenpanda's Ouwehands Dierenpark hebben gepaard

Vuurwerk in de ‘slaapkamer’ van Wu Wen en Xing Ya. De langverwachte paring tussen de 2 reuzenpanda’s in de dierentuin van Rhenen heeft éindelijk plaatsgevonden.

En dat is iets waar de verzorgers van de beesten lang op hebben gewacht.

Kleine kans

Het is namelijk niet makkelijk voor een reuzenpanda om zwanger te worden. Het vrouwtje is slechts 3 tot 7 dagen per jaar vruchtbaar. En zoveel reuzenpanda’s zijn er helaas niet meer. Het is een bedreigde diersoort en de beesten leven in het wild alleen nog in China. Volgens de laatste telling leven er nog zo’n 1800. Ouwehands Dierenpark hoopt dan ook een kleine panda te mogen verwelkomen, als bijdrage aan het fokprogramma.

Daarom hoopt het dierenpark natuurlijk dat het Wu Wen en Xing Ya gelukt is. Dat zal de komende weken moeten blijken. “Het is spannend. We monitoren de hormonen in de urine van Wu Wen dagelijks. Daar moet uit blijken of het een succesvolle paring is geweest”, vertelt een woordvoerder aan RTV Utrecht.