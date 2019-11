Hoe leuk: deze robot speelt met je kat als jij niet thuis bent

Voel jij je ook altijd zo schuldig als je de deur achter je dicht trekt en je kat je met grote ogen vanachter het raam nakijkt? Dan hebben we wellicht iets gevonden om je schuldgevoel te verminderen. Er bestaat namelijk een robot die met je kat speelt terwijl jij weg bent.

Robot Ebo zorgt ervoor dat je kat zich geen moment verveelt én houdt ‘m ook nog eens slank door al dat gejaag.

Advertentie

Tegen overgewicht

Vooral dit laatste is erg belangrijk: maar liefst 60% van de katten lijdt namelijk aan overgewicht, waarvan 27% zelfs aan obesitas. Dat dit vervelende gevolgen heeft voor de gezondheid van je kat hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Obesitas gaat gepaard met een continue lage graad van ontsteking waardoor je kat sneller last heeft van ziektes zoals diabetes en gewrichtspijn. Een beetje extra beweging kan dan ook geen kwaad en één ding is zeker: robot Ebo houdt je kat wel bezig!

Nooit meer alleen

De robot lijkt een beetje op een muis, wat het speeltje nog eens extra aantrekkelijk maakt voor je kat. Daarnaast heeft de robot een ingebouwde camera en sensoren, waardoor hij nergens tegenop botst. Dit betekent dat je kat de hele dag achter hem aan kan rennen en zich geen moment alleen hoeft te voelen.

Nieuwsgierig hoe de robot precies werkt? In deze video kun je Ebo in actie zien:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NU.nl. Beeld: iStock