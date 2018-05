Hoe fijn zou het zijn als we niet meer ons eigen huishouden hoeven te doen? Als, laten we zeggen, een robot straks het huis kan stofzuigen, de vaatwasser leeg kan ruimen en de was op kan vouwen? Volgens verschillende onderzoekers is dit dichterbij dan je waarschijnlijk denkt.

Onderzoekers van de universiteiten van Oxford en Yale vroegen 352 specialisten op het gebied van artificiële intelligentie (robots, dus) naar hun verwachtingen voor de komende jaren. Daaruit bleek dat robots de komende tien jaar al taken uit onze handen zullen nemen. Het gaat dan vooral om mechanische taken, zoals automatische vertalingen, het spelen van poker én het opvouwen van de was.

Vrachtwagens besturen

Het opvouwen van de was zou al in 2022 werkelijkheid moeten worden. Maar robots nemen de komende jaren nog veel meer menselijke taken over. Zo kunnen ze in 2024 een gesproken taal uitschrijven, besturen ze in 2027 vrachtwagens en schrijven ze in 2028 hitsingles.

Verkooprobot

In 2029 kunnen robots zelfs vijf kilometer lopen op twee benen en in 2031 kopen we onze kleding in de winkel van een verkooprobot. Nog geavanceerder wordt het in 2053, wanneer robots een chirurgische ingreep kunnen uitvoeren. Tegen het jaar 2136 hoeven we zelfs helemaal niets meer te doen, dan zijn robots beter in álle menselijke taken. Maar of het leven er dan leuker op wordt…

Zo lang we nog geen robot hebben, kunnen we er net zo goed iets gezelligs van maken.

Bron: HLN Beeld: iStock