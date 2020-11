Rode Kater deze week gasthoofdredacteur van Libelle

Deze maand vieren we het vijftigjarige (!) jubileum van Jan, Jans en de Kinderen, de leukste stripfamilie van Nederland! En dit heuglijke feit is door de redactie van Libelle uiteraard in stijl aangepakt. De Rode Kater is natuurlijk dé gasthoofdredacteur bij uitstek voor de speciale jubileum-Libelle en die rol vervult onze je-weet-wel kater met verve.

Met gepast én ongepast commentaar leidt hij de lezeres door Libelle nummer 50, die vanaf 18 november bij de abonnees ligt en vanaf 19 november in de winkel te koop is.

Exclusief interview met Pieter van Vollenhoven

Van de cover tot de laatste pagina vieren we het bestaan van Nederlands bekendste familie: oer-Hollands, oer-gezellig en altijd herkenbaar! Met onder andere een fijne woonreportage bij modeontwerper en JJK-liefhebber Michael van Barnaart, een lesje knotten maken à la Jans Tromp, de favo-stampotten van Jan Tromp en zelfmakers in stijl. De Rode Kater vroeg én kreeg een exclusief interview met de heer Pieter van Vollenhoven die hem zelfs heeft uitgenodigd om eens een tompouce samen te gaan eten. Dat is niet tegen dovemans, euh… kater-oren gezegd natuurlijk! Journaliste Annegreet van Bergen schreef een zeer lezenswaardig artikel waarin ze de familie Tromp plaatst in wat er de afgelopen vijftig jaar allemaal in Nederland is veranderd en ook de mode-reportage draagt de goedkeuring van de zeer stijlbewuste gasthoofdredacteur.

Daarnaast verschijnt er ook een extra dik Jan, Jans en de Kinderen-jubileumboek, getiteld: 50 jaar Klein Geluk. Het zit boordevol strips en andere leuke dingen en is nú te koop voor maar € 9,95. Volgens de Rode Kater, en die kan het weten: een cadeau van absolute allure. Wees er snel bij, want het wordt een verzamelaarsitem.

Feestelijk overzicht

En als klap op de vuurpijl heeft de leukste familie van Nederland een eigen tentoonstelling in het Museum van de 20e eeuw in Hoorn. De expositie gaat, onder voorbehoud van de allerlaatste richtlijnen omtrent het je-weet-wel-virus, open op 20 november. Ook daar zullen bezoekers welkom worden geheten door, jawel, ’s lands bekendste je-weet-wel kater, de Rode Kater.

Om met Jan, Jans, Karlijn, Catootje, Jeroen Poep aan je schoen, Lotje, Loedertje en de Rode Kater te spreken: Hoi pipeloi, we zien jullie daar! Aju paraplu!

In dit feestelijke jubileum-album lees je alles over hun geluksmomenten en favoriete recepten, maar ook bijvoorbeeld over de relatiegeheimen van Jan en Jans, waarom de Trompjes zo typisch Nederlands zijn, en nog véél meer. Een halve eeuw Klein Geluk in 192 pagina’s:

50 jaar ‘Jan, Jans en de kinderen’: dit is typisch Catootje:

