Hoi Pipeloi: met dit patroon maak je zelf een Rode Kater-mondkapje

Hoera, Jan, Jans en de kinderen bestaat vijftig jaar! Een heuglijke mijlpaal waar we natuurlijk niet zomaar aan voorbij mogen gaan. Daarom delen we een gezellig knutselwerkje, waarmee je zelf een Rode Kater-mondkapje kunt maken.

Zo wordt een mondkapje dragen een feestje, toch?

Advertentie

Zó maak je het Rode Kater-mondkapje

Het mondkapje is niet alleen leuk om te maken, maar ook nog eens leuk om te zien. De kans is groot dat je door het dragen ervan een lach op het gezicht van je winkelende medemens tovert, en da’s een mooie bijkomstigheid in deze barre tijden. Het maken ervan is een ideale bezigheid voor een regenachtige zondag of een knusse avond thuis als het buiten donker is. Veel plezier!