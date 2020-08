Strandgangers opgelet! Op deze plekken mag je niet meer de zee in

Hoewel we met deze hitte snakken naar verkoeling en niets liever willen dan een verfrissende duik nemen, is dat niet altijd verstandig. Op een aantal stranden is zelfs de rode vlag gehesen, omdat zwemmen er niet meer veilig is.

Ben je op het strand bij Den Haag, Katwijk of Noordwijk? Dan kun je beter niet meer gaan zwemmen in zee.

Rode vlag gehesen op deze stranden

Op deze stranden is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat het ten zeerste wordt afgeraden om te zwemmen in de zee. Volgens de Haagse reddingsbrigade moesten er zondag tientallen mensen uit het water worden gered. Op het Zuiderstrand moest zelfs iemand worden gereanimeerd.