Als je 's ochtends déze rood-paarse lucht ziet, hebben weerexperts slecht nieuws voor je

Wat was de lucht mooi donderdagochtend, hè? Mocht je het gemist hebben: de Nederlandse hemel kleurde prachtig rood-paars.

Hoe mooi het kleurspektakel ook is, volgens weerexperts betekent het eigenlijk alleen maar slecht nieuws.

Morgenrood, water in de sloot

Ken je dat gezegde? In een notendop betekent het dat als je een roodachtige lucht in de ochtend ziet, het een voorbode is van regen. Waar een rode lucht ’s avonds veroorzaakt kan worden door stof in de lucht, wijst het ’s ochtends op een hoge luchtvochtigheid. Zet je dan maar schrap voor een buitje.

Sneeuw

De kleuren kunnen nog eens extra benadrukt worden door ijskristalletjes in de lucht. Door de reflectie, zorgen die voor een nog sterker effect van het rood-paars. Gelukkig viel de bui in het grootste deel van het land donderdag mee, maar was het wel behoorlijk koud: het is niet veel warmer dan 8 graden geworden. En er komen alleen nog maar meer koude dagen én zelfs mogelijk sneeuw aan deze week.

Bron: Metronieuws, RTL Nieuws. Beeld: iStock