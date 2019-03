Dit is waarom je beter geen rode speeltjes voor je hond kunt kopen

Je hond verwennen met nieuwe speeltjes is natuurlijk hartstikke leuk om te doen, maar let dan wel even op de kleur van het speeltje.

Niet alle kleuren zijn namelijk even geschikt voor je harige vriend.

Zicht

Het zicht van een hond is anders dan van de mens. Dit uit zich vooral in de kleuren. Het menselijk oog kan elke kleur zien, een hond ziet alleen geel, blauw, zwart, grijs en wit. Inderdaad: geen rood. Ook groen kan een hond niet zien. Rood en groen zal een hond zien als de kleur geel, daarom zal hij of zij een rood speeltje dat in het groene gras ligt moeilijk kunnen zien. Ze zijn immers allebei geel.

Blauw

Welke kleur je dan het beste kunt kopen? Dat ligt aan de ondergrond. Speel je voornamelijk buiten met je trouwe viervoeter? Koop dan een blauw speeltje. Dit steekt goed af tegen het ‘gele’ gras. Speelt je hond vooral binnen en heb je bijvoorbeeld een donkere vloer? Dan werkt een groen of geel speeltje het beste.

Bron: Eigen huis en tuin. Beeld: iStock