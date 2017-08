Waarom je op déze plekken geen rookmelder moet ophangen (en waar dan wel?)

Onze rookmelder horen we (gelukkig) meestal alleen als de batterij leeg is. Alhoewel je op zo’n moment dat ding wel weg wil gooien, moeten we er toch eens bij stilstaan hoe fijn het is dat ze bestaan.

Bekijk ook bovenstaande video over hoe je rooklucht uit je huis krijgt.

Waar niet

Waar je een rookmelder moet ophangen, is nog best lastig. Plekken als de keuken, badkamer of waar de wasmachine en/of droger staan, kun je beter vermijden. Ook boven de verwarming of tochtige plekken, zoals bij het raam of bij een ventilator, kun je beter geen rookmelder plaatsen. In een rookmelder zit een lichtgevoelige cel, die reageert als het licht onderbroken wordt. Als de rookmelder dan bijvoorbeeld dicht bij de douche hangt, dan kan het stoom ervoor zorgen dat het licht wordt onderbroken. Dit zorgt er dan weer voor dat de melder afgaat.

Waar wél

Maar waar moet je dan wél je rookmelder plaatsen? Het is handig om hem op het plafond te hangen in een gang. Als er een lamp hangt moet de melder daar 30 cm vanaf hangen. Wil je hem in de nok van een zolder hangen? Doe dat dan 90 cm vanaf de nok. Dit moet omdat er boven in de nok geen luchtstroming plaatsvindt. Dan zal het te lang duren voor de rook de nok bereikt. In de slaapkamer is het ook handig om er een te hangen, zorg er dan wel voor dat hij niet dicht bij het raam zit.

Weetjes

Wat je nog meer moet weten over een rookmelder is dat de batterij al na een jaar vervangen moet worden en de rookmelder zou ook eens in de zoveel tijd schoongemaakt moeten worden. Stofophoping kan er namelijk voor zorgen dat de melder minder goed functioneert. Ook is het handig om tijdens het batterij verwisselen te testen of de rookmelder nog werkt.

Bron: Brandweer. Beeld: iStock