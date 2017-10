Hitserie Roseanne komt terug en dít zijn de eerste beelden

Het is bijna zover: er komt een nieuw seizoen van de populaire serie Roseanne.

De acteurs zijn momenteel druk bezig met de eerste opnames en daar zijn al gelijk beelden van verspreid.

Terug

Het leukste is dat alle originele castleden terugkeren in de ‘reboot’. Zélfs John Goodman (Dan in de serie) die in het laatste seizoen overlijdt aan een hartaanval. Er worden 8 nieuwe afleveringen gemaakt. Roseanne Barr (64) zal opnieuw de rol van de hoofdpersoon Roseanne Conner, op zich nemen. Hoe kan het ook anders.

Het enige twijfelgeval in de cast is Johnny Galecki, die in de serie David speelde. Hij was eerst het vriendje en later de man van Darlene. Hij is later doorgebroken met de comedyshow The Big Bang Theory.

Zo ging dat

De sitcom Roseanne liep van 1988 tot 1997 en was wereldwijd een hit. Het ging over een typisch Amerikaans gezin, dat kampte met geldproblemen en huwelijksproblemen. Toch werd er met een vleug humor altijd alles opgelost. Wanneer we de nieuwe afleveringen in Nederland kunnen zien, is nog niet duidelijk.

Roseanne Cast Cracks Up During Revival’s Table Read https://t.co/XqTYadHbC4 — People (@people) 17 oktober 2017

Deze foto deelde Roseanne zelf op haar Instagram:

First table read! #roseanne #roseannebarr Een bericht gedeeld door Roseanne Barr (@officialroseannebarr) op 17 Okt 2017 om 2:28 PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP