Advertentie van roze (!) Fiat 500 op Marktplaats gaat het internet over

Het is toch een droom: in een ouderwetse Fiat 500 op roadtrip naar Italië. Of eigenlijk niet eens naar Italië, een ritje naar de supermarkt in een retro Fiat is al een droom.

Wij begrijpen dan ook heel goed dat deze roze (ja, roze!) Fiat 500 het internet over gaat. De auto die te koop is aangeboden op Marktplaats werd gedeeld op Facebook en kon rekenen op duizenden reacties. Inmiddels is de advertentie ook al meer dan 80.000 keer bekeken, maar zoals het lijkt is de auto nog niet verkocht.

Goed onderhouden

De auto is volgens de advertentie in prima staat en is vrijwel roestvrij. De auto is helemaal nagekeken en goed onderhouden. Interesse? Neem dan contact op via de advertentie.



Beeld: iStock.