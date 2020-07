Deze 9 fantastische roze (kamer)planten fleuren je huis in één keer op

Natuurlijk weet je dat je met een nieuw vloerkleed of andere kussens op de bank je woonkamer een andere look and feel geeft. Maar wie toe is aan verandering, staat misschien wel open voor wat nieuwe planten. Een roze kamerplant, om precies te zijn. Die fleurt je huis in één keer op.

Wil je je inrichting graag een roze touch geven, zonder dat het té roze wordt? Dan zijn roze kamerplanten misschien wel perfect voor jou.

Wie op zoek is naar een mooie roze kamerplant, hoeft niet langer verder te zoeken. Hieronder zetten we de negen leukste varianten op een rij. Veel daarvan hebben niet eens super veel aandacht en liefde nodig, waardoor ze ook geschikt zijn voor mensen die hun planten weleens vergeten.

1. Maranta fascinator

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Stella 🌱 (@terrarihomes) op 27 Jul 2020 om 12:30 (PDT)

Deze plant heeft een geweldig patroon op de bladeren, maar is er wel eentje die aardig wat aandacht nodig heeft. Zet hem op een lichte plek neer, maar niet vol in de zon. Zorg ervoor dat de grond licht vochtig blijft door hem elke week een scheutje water te geven.

2. Ficus elastica belize

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door J E N 🍃🌿🌱 (@foliage_fixation) op 1 Aug 2019 om 3:04 (PDT)

De plant heeft donkergroene bladeren met een vleugje roze. Ook deze prachtplant houdt het goed vol als je hem eens per week water geeft.

3. Mosaic plant

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Cactus Queen🌵 (@the_cactus_queen) op 27 Jul 2020 om 1:29 (PDT)

Je herkent de mozaïekplant aan de ‘aderen’ die vaak roze of wit zijn. Ieder stukje blad ziet er daardoor als een stuk mozaïek uit. Vermijd direct zonlicht om zo lang mogelijk van deze plant te genieten. Zorg er verder voor dat hij overal even vochtig. Dat doe je door af en toe een glas water aan de aarde toe te voegen als het bijna droog is.

4. Dragon tree

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Cat Momma J (@catmumvsplantmum) op 7 Mei 2019 om 6:07 (PDT)

De lange en smalle bladeren van de dragon tree maken de plant net zo interessant als de kleur. Vergeet je hem een keer water te geven? Geen probleem, daar kan hij goed tegen. Voeg een beetje water toe als de aarde droog voelt en geef hem verder goed licht, maar vermijd direct zonlicht.

5. Polkadot plant

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ying (@love_houseplants) op 10 Mei 2020 om 2:33 (PDT)

Zoals de naam doet vermoeden hebben de blaadjes van deze plant allemaal stipjes. Vaak wit, maar soms ook roze. Hou je hem in een pot, dan wordt deze plant niet heel hoog. Wie er zo goed mogelijk voor wil zorgen, houdt in de gaten dat de aarde continu vochtig blijft. Verder gedijt de polkadot planten het beste bij fel, indirect licht.

6. Aglaonema

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door putri rezki (@putri_rezki_amanah) op 30 Jul 2020 om 12:19 (PDT)

Deze Chinese plant is een populaire. Eén van de redenen daarvoor is dat ze zo makkelijk in onderhoud zijn. Je geeft pas weer water als de grond een beetje is uitgedroogd, et voilà.

7. Stromanthe

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ·~ Amy ~· (@the.velvetjungle) op 11 Mrt 2020 om 1:16 (PDT)

Wat de Stromanthe zo’n interessante plant maakt, is dat hij er van iedere kant net even iets anders uitziet. Van boven zien de lichte blaadjes er eerder wit uit, terwijl je aan de onderkant eerder roze of zelfs rood ziet tussen de groene bladeren. Geef de plant fel, indirect licht en het bovenste deel van de aarde mag een beetje uitgedroogd zijn voordat je de gieter er weer bij pakt.

8. Cryptanthus

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door buFin (@ms.finiplants) op 26 Jan 2020 om 3:45 (PST)

De Crypanthus staat het beste als hij veel licht krijgt. Tijdens de groeiperiode heeft hij niet veel water nodig, waardoor het niet uitmaakt als je hem per ongeluk een keer overslaat. De randen van deze plant zijn vooral uniek: die kleuren roze.

9.Calathea

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Plant Organika (@plantorganika_) op 17 Mei 2020 om 6:14 (PDT)

Deze roze kamerplant staat ook wel bekend als de ‘zebraplant’. Het is niet de makkelijkste plant om de juiste verzorging te geven, omdat hij normaal in het regenwoud groeit. De Calathea is een bijzondere plant die een kleine gebruiksaanwijzing heeft wat betreft zon en water. Plantenkenner Avalon legt uit hoe je ‘m het beste kunt verzorgen.

