Dit is waarom de lucht zondagochtend knalroze kleurde

Wie zondagochtend vroeg uit de veren was, zag misschien de knalroze lucht. Die was namelijk van in heel het land te zien. De zonsopgang zorgde voor prachtige plaatjes, maar waarom kleurt de lucht eigenlijk zo roze?

RTL Nieuws vroeg het aan Brian Verhoeven van Buienradar.

Zo ontstaan roze luchten

Volgens de weerman heeft het alles te maken met de reflectie van het zonlicht. “Het licht van de zon is wit licht. Dat licht bevat alle kleuren van de regenboog. Als die lichtbundel stof of waterdeeltjes tegenkomt, worden bepaalde kleuren gereflecteerd en dus de andere kant op gestuurd”, zegt Brian.