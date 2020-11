Meer kleur in je interieur: de mooiste roze én paarse planten voor in huis

Lieve mama,

Je was ziek, dat wist ik. Wat je had, hoe ziek je was en dat je stervende was, daar praatte niemand met mij over. In mijn herinnering lag je vaak in het ziekenhuis, later ook thuis op de bank – broodmager en aan een zuurstoffles: je had het erg benauwd. Praten was moeilijk, maar je luisterde graag. Op 5 juli ging ik logeren bij tante Jenny en mijn nicht