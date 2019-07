Diepvries vol? Zó creëer je heel makkelijk meer ruimte

Eten voor die drukke week, een heleboel ijsjes, de snacks voor bij de friet en een flesje wijn als deze snel koud moet worden: in de diepvries stoppen we behoorlijk wat producten. Soms zó veel, dat de lade bijna niet meer dicht kan.

Gelukkig krijg je met deze tips weer wat ruimte in je diepvries.

Ontdooi

Na een tijdje ontstaat er veel ijsvorming in je diepvries, wat best wat ruimte kan innemen. Gelukkig verdwijnt dit makkelijk weer als sneeuw voor de zon door je diepvries de ontdooien en schoon te maken.

Minder verpakkingen

Hoeveel doosjes liggen er in jouw diepvries waar eigenlijk maar 1 product in zit? Stop die ene bamischijf bij die ene frikandel en verpak dat eenzame raketje in een plastic zakje. Door verpakkingen weg te doen, bespaar je ontzettend veel ruimte.

Plastic zakjes

Naast dat raketje kun je ook je etensresten het beste in plastic zakjes doen, om ze vervolgens goed plat te drukken. Dit scheelt ontzettend veel ruimte in de diepvries en daarnaast kun je de restjes heel makkelijk stapelen.

Plastic bakjes

Voor een geordende vriezer kun je ook gebruik maken van plastic bakjes. Zorg er dan wel voor dat je bakjes in verschillende maten hebt en dat je je eten niet in een groter bakje doet dan nodig. Zo gaat er geen ruimte verloren en kun je heel makkelijk stapelen.

Bron: Eigen huis en tuin. Beeld: iStock